Investiguen a un conductor que circulava a 295 km/h per l'AP-7 a Màlaga

L'home, de 29 anys, també va realitzar maniobres perilloses mentre ho gravava tot en vídeo per publicar-ho a les xarxes socials

Actualitzada 04/12/2021 a les 13:07

La Guàrdia Civil investiga a un home de 29 anys que circulava a 295 quilòmetres per hora en l'autovia del Mediterrani -AP7- a Màlaga i que va realitzar diverses maniobres perilloses, com avançar pel voral, mentre es gravava en vídeo per a pujar-lo posteriorment a les xarxes socials.Segons ha informat aquest dissabte la Direcció General de la Guàrdia Civil, el conductor ha estat posat a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.El conductor, de 29 anys, circulava per l'AP-7 de Màlaga a 295 quilòmetres per hora i va dur a terme diverses maniobres que van posar en risc la vida de la resta d'usuaris de la via, avançant en ziga-zaga a dos vehicles i circulant pel voral.A l'interior del vehicle viatjaven, a més, dues dones que intentaven que el conductor cessarà en la seva actitud.L'home va gravar la seva acció i la va pujar posteriorment a una popular xarxa social, la qual cosa va donar inici a les recerques per part del subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil a Màlaga.El conductor ha estat posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Fuengirola (Màlaga) i se'l considera autor d'un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària amb manifest menyspreu per la vida dels altres.