Més d'una vintena de morts per l'enfonsament d'un autobús a un riu a Kènia

El vehicle pertanyia a una parròquia catòlica i es dirigia a un casament

Actualitzada 04/12/2021 a les 19:07

Almenys 23 persones van morir aquest dissabte després que l'autobús en el qual viatjaven s'enfonsés en el riu Enzíu, al seu pas per la localitat de Mwingi, en el comtat de Kitui, a uns 200 quilòmetres de Nairobi, van informar les autoritats del país africà.Dotze persones, quatre nens i vuit adults, van ser rescatats amb vida, però les autoritats temen que la xifra de morts augmenti quan es reprenguin les operacions de cerca el diumenge, ja que alguns cossos van quedar atrapats a l'interior del vehicle.«Ara com ara, ja que està fosquejant, estem demanant a la gent que torni a les seves llars i demà començarem les operacions», va dir la governadora de Kitui, Charity Ngilu, en declaracions recollides pel mitjà local The Star.Segons el mitjà local The Nation , l'autobús pertanyia a la parròquia catòlica de Mwingi i els passatgers es dirigien a celebrar unes noces.Ngilu va enviar les seves condolences a les famílies dels morts i va dir que els cossos recuperats havien estat transportats per la força aèria de Kenya a les morgues de Mwingui i Kyso, una altra localitat pròxima.Segons va informar The Star, possiblement el conductor de l'autobús va intentar conduir a través d'una secció inundada d'un pont situat en el riu Enziu, però el vehicle va ser finalment vençut pel corrent d'aigua, que el va arrossegar.De moment no se sap quants passatgers anaven a bord de l'autobús, que comptava amb més de 50 places, però que podria anar sobrecarregat, segons van advertir testimonis.En 2018, quatre persones van morir després que el vehicle en el qual viatjaven fos arrossegat també pel riu Enziu en el comtat de Kitui i els seus cossos van ser recuperats tres setmanes després.