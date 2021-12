França: una adolescent mor en caure-li el mòbil a la banyera

La policia va aconseguir en primera instància reanimar-la, però va acabar morint a l'hospital

Una adolescent ha mort en la localitat francesa de Macon, a la regió de Borgonya, després de caure el seu telèfon mòbil en la banyera. La nena va poder ser reanimada per personal de la Policia, però finalment va morir a causa de la gravetat de les seves ferides.La jove, de tretze anys d'edat i identificada com Celestine, havia passat una vetllada a casa amb amigues a casa seva, ha informat el periòdic local Le Journal de Saône-et-Loire.Un equip policial va respondre a l'emergència alertats pels progenitors i va aconseguir reanimar a la nena gràcies a la ràpida maniobra de reanimació cardíaca. Va ser evacuada en estat crític a un hospital de Lió. Una altra nena amiga de la víctima també va ser hospitalitzada en estat de xoc.Les autoritats han obert una investigació per a conèixer les circumstàncies exactes d'aquest accident.La mare de la nena va parlar amb el periòdic local quan aquesta estava encara en coma per a conscienciar d'aquest risc a altres famílies. «Que altres adolescents aprenguin del que ha passat perquè tenen els telèfons enganxats a la mà!», va dir.