Els Mossos investiguen un home per haver matat d'un tret un gos de nou mesos a un poble de Girona

Els agents van trobar el cos del cadell amagat en un contenidor a Palau-sator

Actualitzada 04/12/2021 a les 18:40

Els Mossos d'Esquadra investiguen un home de 58 anys que va matar d'un tret un gos de nou mesos en una finca de Palau-sator. Els fets van passat el dimecres 1 de desembre quan el cadell va entrar en un camp de pomeres que té un restaurant a tocar. Ho va fer després d'escapar-se d'un habitatge proper. Aleshores, l'home el va disparar i va amagar el cos en un contenidor proper, on els Mossos van trobar-lo mort.Segons va explicar a la Policia l'home en la seva declaració, va intentar fer fora el gos amb trets a l'aire, però va veure que no marxava i que, assegura, el volia atacar, motiu pel qual el va disparar. Tot i això, l'home no presentava cap ferida. Ara els Mossos l'investiguen per un presumpte cas de maltractament animal.