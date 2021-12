A presó per robar tres vegades al mateix comerç

L'acusat ha ingressat al centre penitenciari després d'atracar tres vegades la mateixa drogueria en solament deu dies.

Actualitzada 04/12/2021 a les 19:12

Un home de 47 anys ha ingressat a la presó després de ser detingut per la policia per haver robat tres vegades en deu dies la mateixa drogueria de Barcelona.Els robatoris, segons han informat a EFE fonts dels Mossos, es van produir entre les dies 20 i 30 del passat mes de novembre, i sempre a la mateixa drogueria del barri d'Horta.L'home entrava a la botiga i amenaçava als responsables del comerç amb una navalla perquè li donessin els diners de la caixa registradora.El detingut, de 47 anys i nacionalitat uruguaiana, té antecedeixes policials per fets similars. Després de passar a disposició judicial, es va decretar el seu ingrés a la presó.