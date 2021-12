Una empresa de Tarragona revenia material intervingut judicialment en plantacions de marihuana

Peça separada pels tres mossos detinguts

Teòricament, l'empresa havia de recollir tots els sistemes d'aires condicionats, llums tèrmics i plafons LED i traslladar-ho a les seves naus en qualitat de dipòsit judicial fins que el jutge n'autoritzés la destrucció. En comptes d'això, revenia el material a preus de mercat més baixos en una nau separada on no hi constava cap logotip de la companyia.En els registres policials es van trobar més de 400 aires condicionats, 850 plafons de llums al·lògens, 130 plafons de llums led i més de 3.200 balestres sense focus. També es va intervenir altre material necessari per instal·lar plantacions de marihuana interiors. La investigació policial va comprovar que aquests elements es venien a terceres persones i que en moltes ocasions, tornaven a ser utilitzats en noves plantacions de marihuana del territori. A més, en cas de constar ordre de destrucció del material, l'empresa falsificava l'acta.D'altra banda, el propietari de l'empresa també està detingut per un delicte contra la salut pública per intentar processar un carregament de marihuana que havia de ser destruïda després d'un servei policial. La venda al mercat il·legal li hauria suposat un benefici de 200.000 euros, però la droga es va fer malbé abans de ser processada.D'altra banda, en una peça separada de la investigació dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus, la Divisió d'Afers Interns va detenir el passat 30 de novembre tres mossos en actiu a Tarragona, com a presumptes autors dels delictes de malversació i falsificació de document oficial. Els agents arrestats, que van sortir en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant del jutge, s'haurien quedat diners procedents d'una intervenció policial en la que havien participat i que haurien d'haver lliurat a l'autoritat judicial.Un dels detinguts també està detingut per un delicte de revelació de secrets. Segons la investigació, aquest mosso extreia informació de les bases de dades policials i també utilitzava la informació sobre futurs dispositius policials contra el tràfic de drogues i les facilitava a persones relacionades amb el crim organitzat. Aquesta revelació de secrets hauria perjudicat diverses investigacions que estaven duent a terme els Mossos d'Esquadra arreu del territori.