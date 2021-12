La Fiscalia imputa homicidi a un pres que va matar-ne un altre a la presó d'Aranjuez

La Fiscalia imputa un delicte d'homicidi al pres acusat de matar-ne un altre diumenge passat a la presó d'Aranjuez (Madrid), i que ha passat a disposició judicial aquest divendres, ha informat el Ministeri Públic.La Fiscalia de l'Àrea de Móstoles ha sol·licitat la presó provisional per al reclús per un presumpte delicte d'homicidi contra Lisandro P.C., un jove de 19 anys que va ser detingut el mes de juliol passat per la Guàrdia Civil com a presumpte membre de la banda d'aluniceros «Menasalvas».Els fets van ocórrer diumenge passat sobre les 19.30 hores, quan Lisandro i un altre pres de Madrid VI van quedar als banys de la presó per a barallar-se, segons el testimoniatge d'alguns interns, van confirmar a Efe fonts penitenciàries.Durant la baralla, l'altre pres va colpejar amb les mans a Lisandro, que va caure a terra i es va colpejar al cap contra la porta del bany, la qual cosa el va deixar inconscient. El ferit va ser evacuat a un hospital, on va morir.La Secretària General d'Institucions Penitenciàries va obrir una informació reservada per a esclarir aquesta mort i ha va traslladar el cas al jutjat.