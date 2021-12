Cas Helena Jubany: El jutge rectifica i cita a declarar un nou investigat

Fa pocs dies, el jutge tancava la porta a investigar aquest noi perquè considerava que no hi havia indicis de criminalitat que el vinculessin a l'assassinat de la jove de Mataró, ni tampoc elements nous de la investigació amb suficient entitat. La família de la víctima, però, ha presentat unes converses per correu electrònic entre el jove i Helena Jubany que han fet canviar la resolució del jutge.En una interlocutòria dictada aquest dimecres, el magistrat destaca que el contingut de les converses té una «connexió clara i directa» amb el text del segon anònim que la víctima va rebre dies abans de ser assassinada. Tant els correus com els anònims parlen de les ganes de tornar a coincidir a les activitats de la UES. «Considero que la coincidència podria no ser causal», apunta el jutge, que recorda que Helena Jubany havia manifestat que sospitava que X. J. M. podria ser l'autor dels anònims.El magistrat assevera que «els correus electrònics són un indici nou i rellevant per poder concloure de forma provisional i indiciaria que podria haver redactat o dictat el contingut del segon anònim». Per aquest motiu demana que es traslladin a la policia tots els missatges extrets del disc dur d'Helena Jubany, per tal de ser analitzats.D'altra banda, el jutge recorda que, després del succés, aquest noi va declarar davant la policia que havia estat amb un amic la nit del crim, però aquest amic va dir que no havien estat junts. Una contradicció que aquest segon noi va rectificar posteriorment durant la investigació judicial.A la mateixa interlocutòria el jutge també destaca que X. J. M. va estar en contacte amb una amiga d'Helena Jubany pocs dies després del crim i li va mencionar una excursió planificada per les dues, malgrat teòricament ningú més coneixia aquells plans. Això, segons el magistrat, obre la possibilitat que fos Jubany qui li expliqués abans de ser assassinada.Per tot plegat, el jutge considera pertinent citar aquesta persona com a investigat i demana que se li practiqui una prova d'escriptura, a proposta de la Fiscalia. Si bé recorda que durant la fases anterior de la investigació es va contrastar l'anònim amb la fitxa manuscrita de X. J. M. a la UES sense arribar a cap conclusió inculpatòria, el jutge diu ara que aquella prova «no es va fer amb les garanties i requisits suficients». El magistrat precisa que el citarà a declarar quan tingui els resultats d'aquesta nova prova cal·ligràfica.