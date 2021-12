Un alcalde zamorà, a la presó per oferir diners per sexe a una nena

El batlle té antecedents per violència de gènere contra la seva exmuller

El restaurador i alcalde de Castroverde de Campos (Zamora), Cecilio Lera, ha ingressat a la presó provisional com a suposat autor d'un delicte de corrupció de menors per oferir diners a canvi de tenir relacions sexuals a una menor de la localitat, han confirmat a Efe fonts del cas.L'ingrés a la presó es va produir dimarts passat després que el batlle, que té antecedents per violència de gènere contra la seva exmuller, comparegués davant el Jutjat d'Instrucció de Villalpando pels fets ocorreguts la setmana passada en la localitat zamorana de la qual és alcalde.El diari 'La Opinión-El Correo de Zamora', que informa aquest dijous de l'ingrés a la presó de l'alcalde, ha precisat que Lera està acusat d'induir a la prostitució a una nena d'uns catorze anys, que també resideix en el municipi, després que tots dos estiguessin en un bar de la localitat a primera hora de la tarda.Pel que sembla, segons aquest relat, Cecilio Lera va sortir darrere de la menor de l'establiment hostaler i li va oferir diners a canvi que mantenir sexe amb ell.La nena, acompanyada dels seus pares, va denunciar l'ocorregut davant la Guàrdia Civil, que va tramitar la denúncia per corrupció de menors i va traslladar les diligències al Jutjat d'Instrucció de Villalpando.L'alcalde va ser condemnat fa menys de dos anys per un delicte de violència de gènere i amenaces, encara que tenia el seu ingrés a la presó suspès a canvi d'un tractament de deshabituació alcohòlica.L'alcalde de Castroverde de Campos, que durant dècades ha dirigit un famós establiment hostaler especialitzat en cuina de caça al seu poble, és regidor municipal des de les primeres eleccions democràtiques, en 1979, i sempre ha concorregut pel PSOE fins que al gener de 2020 va ser expulsat del partit per les seves anteriors causes judicials.