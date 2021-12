Estrany assassinat a Vallecas: la porta estava tancada amb clau per dins

Van trobar la víctima a casa seva en pijama, emmanillada i emmordassada amb cinta americana

La Policia Nacional investiga l'homicidi d'un home en el districte madrileny de Puente de Vallecas el cadàver del qual va ser localitzat diumenge passat en el seu habitatge, que estava amb la porta tancada i la cadena tirada per dins, segons han informat a Efe fonts policials.La troballa del cos va tenir lloc a les quatre de la tarda d'aquest dia en un cinquè pis en el número 15 del carrer de Sierra Toledana.La mare de la víctima va cridar a un manyà perquè li obrís la porta del domicili perquè no tenia notícies del seu fill. També es va posar en contacte amb el 112 pel temor que li hagués ocorregut alguna cosa.Diverses patrulles policials es van personar en el lloc i quan van accedir a l'habitatge van localitzar en el sòl el cadàver d'aquest home, un espanyol d'origen colombià de 51 anys.L'home estava en pijama emmanillat i emmordassat amb cinta americana.Els sanitaris del Summa 112 també van acudir al domicili però l'equip mèdic sol va poder confirmar la defunció sense manipular el cos.Dies després, l'autòpsia ha confirmat que va ser una mort violenta.La perquisicions estan sent desenvolupades pel Grup V d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia Nacional.De moment, els investigadors desconeixen com va poder sortir l'assassí de l'habitatge o si la víctima, abans de morir, va ser el que va tancar la casa amb clau.El que sí que es coneix és que el dissabte al matí, un dia abans de trobar el cos, diversos veïns van escoltar tres crits de «socors». «Ho sentim d'una forma molt bruta. traiem el cap per la finestra i hi havia una mudança però després dels crits es va fer el silenci», explica un dels residents a EFE.Aquest veí es mostra «sorprès» pel succés ja que porta vuit anys vivint en la denominada Colonia de los Taxistas i és un lloc molt «tranquil».«Els veïns ens coneixem molt però aquesta família sembla que eren nous... de lloguer ha de ser. L'única cosa que sabem d'ells és que són d'origen colombià però encara estem en shock», detalla.La Policia Nacional ja s'ha posat en contacte amb aquest home per a prendre-li declaració en comissaria.De moment, no hi ha detinguts i totes les hipòtesis estan obertes, des d'un possible ajust de comptes fins a una relació sentimental. No obstant això, tot indica que la víctima coneixia el seu o els seus assassins.