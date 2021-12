Un lladre suma el seu 32 arrest policial en un control de trànsit en Mont-roig

L'home, veí de Miami Platja, estava en cerca i captura per ser sospitós en una investigació per un robatori amb violència a l'Alt Camp

Actualitzada 01/12/2021 a les 18:57

Un presumpte lladre ha sumat la que és la seva detenció número 32 en un control de trànsit a Mont-roig del Camp, en detectar la Policia Local que el copilot d'un cotxe estava en crida i cerca, segons ha informat l'Ajuntament del municipi.El detingut és un veí del nucli de Miami Platja de Mont-roig de 42 anys que acumula, amb aquesta última, 32 detencions.En aquesta ocasió, estava en ordre de cerca i captura per part dels Mossos d'Esquadra en ser sospitós en una investigació per un robatori amb violència a la comarca de l'Alt Camp.La detenció ha tingut lloc a la una de la matinada de dimecres, després que la patrulla l'identifiqués entre els ocupants d'un vehicle en un control de trànsit entre l'avinguda Califòrnia i l'avinguda Barcelona de la localitat.La patrulla, que estava fent una comprovació al conductor, es va adonar que el copilot podia ser una persona perillosa i podia anar armada, per la qual cosa van demanar suport als Mossos d'Esquadra, mentre s'extremaven les mesures de protecció.Una vegada confirmades les sospites, van procedir a la seva detenció, que va poder realitzar-se sense cap incident remarcable.Es dóna la circumstància que a Miami Platja, just fa uns dies, ja s'havia desplegat un dispositiu dels Mossos d'Esquadra per a detenir a aquest individu, encara que sense èxit.