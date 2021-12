Quatre ferits a Munic en explotar una bomba de la Segona Guerra Mundial

L'explosió s'ha produït en uns treballs en les vies del ferrocarril

01/12/2021 a les 18:04

L'explosió d'una bomba de la Segona Guerra Mundial desenterrada durant unes obres a Munic, al sud d'Alemanya, ha deixat aquest dimecres quatre ferits, segons ha informat la policia local.L'explosió s'ha produït en uns treballs en les vies del ferrocarril i ha estat escoltada a diversos quilòmetres de distància, segons el diari sensacionalijsta «Bild», que ha precisat que una de les persones ferides està greu.El ministre de l'Interior bavarès Joachim Hermann ha declarat a aquest diari que la causa de la detonació ha estat una bomba de la Segona Guerra Mundial de 250 quilos de pes que es trobava enterrada i va ser aconseguida en el curs d'unes prospeccions.«Ha volat runa a diversos centenars de metres de distància. Tota la zona està sent registrada en aquests moments», ha afegit Hermann.El trànsit ferroviari ha quedat interromput a conseqüència de l'explosió i les forces de seguretat han acordonat la zona, fora de la qual no existeix perill per als vianants, segons ha informat la Policia de Munic a través del seu compte de Twitter.La detonació s'ha produït passades les 12 del migdia hora local en els voltants del pont Donnersberger, prop de l'estació de trens central de Munic.Els operatius per a desactivar les anomenades «bombes adormides» llençades pels aliats en la II Guerra Mundial són relativament freqüents a Alemanya i a vegades han comportat evacuacions massives de residents.El major operatiu fins ara va ser el realitzat el 2016 a la ciutat d'Augsburg, quan 54.000 veïns es van veure obligats temporalment abandonar les seves cases per a desactivar una bomba britànica.