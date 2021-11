Mor un indigent després de patir una 'brutal agressió' a Màlaga

El captaire va ser hospitalitzat aquest dimarts per traumatisme cranioencefàlic

Actualitzada 30/11/2021 a les 19:46

Un indigent que va ser hospitalitzat aquest dimarts en estat crític després de patir una «brutal agressió» en uns jardins a Màlaga ha mort, segons han informat a Efe fonts sanitàries.El captaire, de nacionalitat búlgara i d'uns 60 anys, va ser traslladat aquest dimarts en ambulància a l'Hospital Regional de Màlaga, on va ingressar per traumatisme cranioencefàlic.El grup d'Homicidis de la Comissaria Provincial de Màlaga s'ha fet càrrec de les recerca del succés ocorregut als Jardins Picasso de la capital malaguenya, lloc que els agents han acordonat aquest dimarts per a recaptar dades, possibles petjades i vestigis.Segons les primeres perquisicions, l'indigent estava assegut o tombat en un banc on hi havia dues bosses, amb estris i menjar, i un cartró per a refugiar-se del fred i quan han arribat els agents estava malferit i tacat de sang.Els investigadors intenten determinar si l'agressió s'ha produït mentre l'home estava tombat, ja que hi havia un fort toll de sang en un extrem del banc i també han pres petjades i fotografies de diferents zones on hi ha arbres i plantes.Alguns veïns que s'han acostat a la zona han assegurat que es tracta d'una persona que sol dormir pels voltants d'aquest cèntric jardí, situat en la prolongació de l'Albereda.