Detingut per obligar un empleat a treballar 7 dies a la setmana per 150 euros mensuals

Actualitzada 30/11/2021 a les 17:33

Un empresari de 43 anys d'una mercantil d'Alcoi ha estat detingut per explotar laboralment als seus treballadors, a un dels quals feia treballar presumptament amb jornades de set dies a la setmana en horari de matí i tarda a canvi d'un salari de 150 euros.Segons la Policia Nacional, l'empresari arrestat és de nacionalitat marroquina, es dedicava al reciclatge de roba i tenia a la víctima en condicions de semiesclavitud i amb la promesa d'un contracte laboral.El treballador que ha denunciat aquesta situació, que manca de documentació legal a Espanya, ha manifestat als agents que pernoctava en un matalàs en el sòl de la nau d'un polígon industrial alcoià al costat dels sacs de roba i menjava el que li portava una altra empleada, que es trobava en una situació laboral similar.Tenia ordre de no obrir a ningú sota cap circumstància i avisar a l'empresari si detectaven qualsevol moviment estrany de vehicles que pogués suposar la presència de la policia o de la inspecció de treball.Una vegada que va fugir i va abandonar la nau, la víctima va ser amenaçada per l'empresari, que estava en possessió del seu passaport, i qui li va dir que enviaria aquesta documentació al Marroc i que sofriria les conseqüències.El dia que es va inspeccionar la nau es va localitzar a l'interior a dos treballadors amagats, un home de 28 anys i una dona de 42, tots dos marroquins i també en situació irregular.Aquests realitzaven una labor de selecció i tallat del tèxtil reciclatge sense cap mesura de seguretat, mancaven de ventilació ni mitjans de protecció i cobraven sous mínims sense contracte ni cap assegurança.