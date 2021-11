Un nen denuncia que la mare el maltracta a un policia que feia una xerrada al seu col·legi

La policia de Las Palmas va detenir la mare després del relat del menor

Actualitzada 29/11/2021 a les 11:30

La Policia ha detingut per maltractaments a una dona de 31 anys a Las Palmas de Gran Canaria després que el seu fill, de 11, aprofités una xerrada que oferia un agent en el seu col·legi per a denunciar les agressions que sofria a casa, informa la Prefectura Superior del cos en un comunicat.La Policia precisa que una posterior exploració del menor «va determinar que sofria continus insults i agressions per part de la seva progenitora», la qual cosa va portar a la detenció de la dona.Agents del cos visiten regularment els centres educatius per a orientar als menors sobre assumptes com els riscos d'internet, l'assetjament escolar, les drogues i l'alcohol, les bandes juvenils o la violència masclista.Va ser en una d'aquestes xerrades en la capital grancanaria on un nen es va acostar al policia que l'oferia per a demanar-li ajuda davant els continus maltractaments físics i psicològics que sofria per part de la seva progenitora a casa, detalla el comunicat.El menor ha quedat sota la custòdia del seu avi adoptiu.