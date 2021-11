Detinguts arreu de l'Estat 8 pedòfils que distribuïen material d'explotació sexual infantil

Els arrestats estaven a Barcelona (2), Girona, Almeria, Còrdova, Madrid, Sevilla i Toledo

La Policia Nacional ha detingut vuit persones per presumpta distribució i possessió de material d'explotació sexual infantil a través d'una aplicació de missatgeria instantània. Les detencions s'han fet a Barcelona (2), Girona, Almeria, Còrdova, Madrid, Sevilla i Toledo. A Girona s'ha detingut un entrenador de bàsquet de menors de 13 a 14 anys, tot i que no s'han detectat indicis que aquests estiguessin en perill. La investigació va començar quan, a través de l'Europol, es va rebre una alerta del Centre Nacional per la Coordinació d'Explotació Infantil de la policia de Canadà sobre delictes de prostitució i corrupció de menors a l'Estat a través d'una xarxa social.