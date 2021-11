Detingut a Barcelona un lladre que fugia dels pisos utilitzant llençols lligats

La policia atribueix a l'home 19 robatoris amb força a l'interior de domicilis i les investigacions es remunten al 7 de juliol, moment en què els Mossos van vincular el saqueig a una residència de gent gran d'Horta-Guinardó amb la sostracció d'una bicicleta a un pàrquing de la zona. A partir d'aquí, els investigadors de la policia catalana van començar a seguir la pista d'aquest mateix suposat autor dels robatoris i es van trobar que no només detectaven nous casos a la capital catalana, sinó que la comissaria de Rubí també anava darrere d'un lladre amb un modus operandi similar per set robatoris a Sant Cugat.Arran d'aquesta connexió, i de la disponibilitat d'imatges de càmeres de seguretat i la descripció d'alguns testimonis, es van anar sumant indicis fins a tenir un sospitós. Finalment, el 22 de novembre, mossos de la comissaria de Ciutat Vella van acabar detenint aquest lladre, amb set antecedents per fets previs, apunta la policia catalana en un comunicat. El noi, de nacionalitat algeriana, va passar a disposició judicial i el magistrat va dictar presó preventiva.