Mor un home apunyalat presumptament per la seva dona en un pis de Manresa

Actualitzada 28/11/2021 a les 13:50

La dona truca als Mossos i confessa els fets

Un home ha mort apunyalat presumptament per la seva dona en un pis de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del succés pels voltants de les 07.00 hores del matí d'aquest diumenge en un habitatge situat al barri de les Escodines, al sud-est de la capital del Bages. Segons fonts properes a la investigació, víctima i agressor serien parella i haurien tingut una forta discussió a casa seva.La disputa ha acabat amb la dona apunyalant mortalment l'home al pit amb un ganivet. La víctima tenia 48 anys i era de nacionalitat espanyola, mentre que l'homicida ha estat arrestada pels Mossos d'Esquadra al llocs dels fets.En un comunicat, els Mossos han precisat que ha estat la mateixa dona qui ha trucat i ha confessat haver matat la seva parella sentimental en el seu domicili de Manresa. Diferents dotacions policials i els Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc dels fets –un habitatge al carrer del Purgatori, número 3-, on han localitzat el cos d'un home que presentava signes de violència i un metge n'ha certificat la mort. Els agents han detingut la dona, de 42 anys i de nacionalitat tailandesa, per la seva presumpta implicació en la mort de la seva parella.La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central ha obert una investigació per esclarir els fets.