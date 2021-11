Detenen a un home per abusar sexualment d'un nen d'onze anys a València

La víctima era fill d'uns amics de l'agressor

Actualitzada 28/11/2021 a les 11:33

La Policia Nacional ha detingut en una localitat valenciana a un home de 31 anys com a autor dels delictes d'abús sexual a menor d'edat i corrupció de menors després de, presumptament, abusar sexualment, en repetides ocasions, d'un nen d'11 anys, fill d'uns amics.El detingut, que ja es troba a la presó, obligava el menor a veure vídeos pornogràfics i li forçava a consumir substancies estupefaents, segons fonts policials.Les recerques es van iniciar en tenir coneixement els agents, després de la denúncia del progenitor del nen, de les agressions i els abusos que hauria sofert el seu fill, que té una discapacitat auditiva, per part d'un amic de la família.Pel que sembla, els abusos podrien haver començat al març de 2020, coincidint amb l'inici del confinament, quan el sospitós va estar vivint en el domicili de la família del menor de manera esporàdica.Segons les fonts, el detingut va aprofitar «la confiança que li brindava la família i la convivència amb el menor per a cometre les seves malifetes».Els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional van esbrinar que, a més dels abusos sexuals als quals el sospitós sotmetia al menor, també se l'hauria emportat a un altre domicili del municipi on li hauria obligat a veure vídeos de contingut pornogràfic i, en algunes ocasions, fer-li consumir substancies estupefaents per a anul·lar la seva voluntat i fer-li encara més vulnerable.Posteriorment li amenaçava i li oferia regals perquè no comptés res del succeït, segons les fonts.Donada la gravetat dels fets, els agents van localitzar i van detenir al sospitós com a presumpte autor dels delictes d'abús sexual i corrupció de menors.El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial que ha decretat el seu ingrés a la presó.