Detenen dues persones que es dedicaven a extorquir homes amenaçant-los de difondre imatges de caràcter sexual

En la primera, els extorsionadors van demanar 400 euros d'entrada, amenaçant de mort la víctima si no abonava el que els diners a través d'una aplicació que connecta el telèfon a un compte bancari. Posteriorment van exigir-li 620 euros més, i finalment, 1.000 euros més que la víctima es va negar a pagar. Va ser en aquesta ocasió quan els arrestats van arribar a enviar fotografies de persones decapitades a la víctima.En el segon cas, es van fer tres reclamacions de 500 euros sota amenaça de fer públiques les imatges, així com de fer-li mal a ell i a la seva família. Finalment, la víctima va acabar pagant. Per intentar evitar que els descobrissin, els dos homes feien les extorsions des de telèfons mòbils diferents. La investigació va relacionar aquests fets delictius amb dos homes que van ser detinguts el 24 de novembre després de ser citats a comissaria.Els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van acabar detenint els dos homes el passat dimecres 24 de novembre, per la seva presumpta participació en delictes d'amenaces, coaccions i extorsions en una modalitat delictiva coneguda per 'sextorsió'.Han quedat en llibertat a l'espera que se'ls citi a declarar.