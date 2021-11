Suïcidis per amor, una reacció als matrimonis concertats al Pakistan

Recentment, una parella de joves enamorats a qui no estava permès casar-se, va prendre verí al pati d'una escola

Matrimonis concertats com a norma

El recent suïcidi al Pakistan d'una parella de joves enamorats, separats per la imposició d'unes noces que els pares van concertar a la núvia, ha posat en relleu una vegada més les dificultats perquè prosperin els matrimonis per amor, una minoria en aquest conservador i tradicional país islàmic.Adnan Ali i Muqaddas Bibi, tots dos de 19 anys, van prendre verí el passat 4 de novembre al pati d'una escola al seu poble natal, situat en el districte nord-oriental de Faisalabad. Van ser declarats morts a la seva arribada a l'hospital.La parella es va suïcidar durant les noces que els pares de Bibi havien organitzat amb un home de la seva elecció.«Quan arribem al lloc, tots dos es retorçaven de dolor a terra i estaven vomitant», va dir a Efe el pare d'Adnan, Muhammed Ramzan.Arshad Voguen, un oficial de Policia encarregat d'investigar el succés, va explicar a Efe que la parella havia demanat als seus familiars el permís per a casar-se.«Un dia abans de l'incident, Adnan va dir a la seva germana major que se suïcidaria si no es casava amb Bibi, encara que la seva família no el va prendre de debò», va dir Voguen.Els parents de la parella s'havien oposat a les noces pel fet que els joves pertanyien a castes diferents.Encara que l'islam no reconeix el sistema de castes, aquesta jeràrquica organització de la societat està molt present al Pakistan i altres països del Sud d'Àsia com l'Índia.El pare d'Adnan va afirmar no obstant això a Efe que el seu fill mai li va parlar del seu desig de casar-se amb la jove.«Si m'hagués preguntat, hauria anat a demanar la mà de Muqaddas per al meu fill», va lamentar.El succés va ser escaridament detallat en la premsa local, però està lluny de ser un incident aïllat en el conservador Pakistan.El país, on segons la Comissió de Drets Humans es van llevar la vida un total de 1.735 persones el 2020, no compta amb dades oficials del nombre de persones que cometen suïcidi degut als matrimonis forçosos, encara que ocasionalment els successos relacionats amb aquesta mena de cerimònies fan el salt a la premsa local.Al Pakistan els matrimonis concertats per la família són la norma, fixats sobre la base de diferents factors com la casta, l'origen ètnic o l'estatus socioeconòmic de la parella.En el cas de les dones, la major part de les famílies consideren estar en el seu dret a casar-les amb l'home que ells creuen és l'adequat, va dir a Efe l'exdirectora de la comissió nacional per a la condició de la dona, Khawar Mumtaz.«No es demana el consentiment de la majoria de les dones», va dir Mumtaz, abans d'afegir que «algunes són forçades i altres pot ser que no, només se'ls diu que el seu matrimoni ha estat organitzat».Enamorar-se d'una persona equivocada al Pakistan es pot pagar amb la mort, i els crims d'honor, assassinats duts a terme per familiars per un afront moral, són freqüents. L'ONG Comissió de Drets Humans del Pakistan va reportar 488 morts -326 dones i 162 homes- només el 2019.Mumtaz va afirmar que els matrimonis per amor suposen un percentatge molt baix dels registrats al Pakistan.D'acord amb un estudi de Gallup realitzat el 2019 al país asiàtic, el 85% dels enquestats van afirmar que es van casar per mitjà d'un matrimoni concertat, i només el 5% es van casar per amor.Com va explicar a Efe el director del Consell d'Ideologia Islàmica pakistanesa, Qibla Ayaz, la imposició de matrimonis concertats es deu més al costum del país que a les normes dictades per l'islam.«L'islam atorga el dret tant a la dona com a l'home de donar el seu consentiment abans de casar-se», va recordar Ayaz.