Actualitzada 27/11/2021 a les 17:34

Un jove de 17 anys ha mort aquesta nit després de caure per un barranc d'uns 20 metres al castell de Tona (Osona). Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís quan faltaven poc més de cinc minuts per les onze de la nit. Fins al lloc de l'accident, s'hi van desplaçar membres del GRAE de Muntanya, i el Servei d'Emergències Mèdiques. Un cop immobilitzat, el jove va ser carregat a una llitera i extret del barranc amb cordes.Després va ser evacuat a l'Hospital de Vic, on va acabar morint. Segons l'Ajuntament, es tracta d'un veí del municipi. Aquest dissabte s'ha fet un minut de silenci a Tona per transmetre el condol a la família i amics.