Ingressen a presó els integrants d'un grup criminal responsable d'almenys nou robatoris en domicilis que van actuar al Baix Camp

Els lladres es desplaçaven amb un vehicle particular fins al voral, i alguns d'ells es canviaven de roba i aprofitaven les zones boscoses per passar desapercebuts i caminar camp a través fins a les cases. El conductor, llavors, marxava i els recollia després en el mateix punt un cop havien perpetrat el robatori.Els lladres deixaven la roba a l'interior d'una motxilla que prèviament havien deixat amagada i que contenia roba i eines utilitzades per robar. D'aquesta manera, evitaven sospites en cas de ser aturats per la policia quan tornaven als seus domicilis.El 17 de novembre, els agents dels Mossos va fer dues entrades i perquisicions per detenir els investigats i recuperar diversos dels objectes robats, que van ser retornats a les víctimes. A més, arran d'aquestes investigacions, es va poder acreditar la seva participació en dos robatoris més dels sospitats inicialment, elevant la xifra global a nou.Amb la detenció i ingrés a presó dels arrestats, els Mossos donen per totalment desarticulat el grup.