El van enxampar a 7 kilòmetres del lloc dels fets i el nadó ha pogut ser rescatat

Actualitzada 27/11/2021 a les 18:13

La Policia Local de Malgrat de Mar (Barcelona) ha detingut a un home acusat de robar un cotxe a Blanes (Girona) amb un bebè dins, que està sa i estalvi i que ja ha estat retornat al seu pare.Segons han informat a Efe fonts policials, el robatori del vehicle s'ha produït aquesta tarda a Blanes, davant el que la Policia Local d'aquesta localitat gironina ha enviat una alerta de la incidència, detallant el número de la matrícula del cotxe sostret.Poc després que s'emetés l'alerta, la Policia Local de Malgrat de Mar, localitat situada a uns 7 quilòmetres de Blanes, ha captat, gràcies a les seves càmeres de seguretat, al vehicle robat, per la qual cosa els agents s'han dirigit cap al cotxe i han detingut al conductor, un home amb diversos antecedents per robatori.La Policia Local de Blanes ha acompanyat al pare del bebè fins a Malgrat de Mar, on ha recuperat al seu fill sa i estalvi.