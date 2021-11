Demanen 8 anys de presó per liderar des de la Noguera un grup de tràfic de drogues per tot Catalunya

La Fiscalia demana 8 anys de presó a un home, R. A. L., de nacionalitat espanyola, a qui acusa de liderar des de la Noguera un grup de tràfic de drogues que operava per tot Catalunya. L'home serà jutjat l'1 i el 2 de desembre a l'Audiència de Lleida, juntament amb 7 persones més, de nacionalitat marroquina, acusades de distribuir i vendre la cocaïna i la marihuana que el principal acusat els subministrava. Segons la Fiscalia, els fets van passar el 2019 i els acusats tenien vincles amb altres grups per assegurar-se la droga arribés a diverses zones de Catalunya. El ministeri públic acusa als vuit d'un delicte contra la salut pública i a quatre d'ells, a més, d'un delicte de pertinença a grup criminal.



Així, demana per al principal acusat 8 anys de presó (6 per un delicte contra la salut pública i 2 per pertinença a grup criminal) i per a la seva mà dreta, A. E. A., 7 anys (5 i 2). Per a dos acusats més, que la Fiscalia considera que formaven part del mateix grup criminal, els demana 6 anys i 3 mesos de presó per a cadascun (4 anys i 9 mesos per tràfic de drogues i 1 any i mig per pertinença a grup criminal). Pels altres quatre la Fiscalia demana una pena de 4 anys i 9 mesos de presó per un delicte contra la salut pública ja que considera que es dedicaven a vendre la droga al consumidor final. Tots ells són a la presó des del 21 de novembre de 2019, excepte un d'ells que va quedar en llibertat provisional el 26 d'agost del 2020.