Roben a la Guàrdia Civil centenars de quilos de droga incautada a Madrid

La marihuana estava en una nau controlada per videovigilància cedida per l'Ajuntament d'Arroyomolinos

Actualitzada 22/11/2021 a les 14:35

La Guàrdia Civil ha obert una recerca en la localitat madrilenya d'Arroyomolinos per a esclarir el robatori de desenes de quilos de marihuana que havien estat confiscats pels agents i que havien estat dipositats en una nau del municipi cedida per l'ajuntament.Segons avança El Mundo i han confirmat a Efe fonts de la Comandància de Madrid, va ser un grup d'encaputxats els qui van assaltar la nau la primera setmana de novembre per a robar part de la droga emmagatzemada, encara que es desconeix la quantitat exacta que va ser sostreta.Segons fonts de l'Institut Armat, dies abans del robatori la droga havia estat confiscada pels agents del lloc de la Guàrdia Civil d'Arroyomolinos dins d'un camió que circulava pels voltants de la carretera d'Extremadura (A-5), a uns 40 quilòmetres de la capital.En la intervenció, on va haver-hi un detingut, es va confiscar una partida d'uns 700 quilos de marihuana, el qual es va emmagatzemar en una nau industrial que l'Ajuntament d'Arroyomolinos va cedir a la Guàrdia Civil perquè pogués dipositar els estupefaents a causa de la gran quantitat de droga requisada.L'habitual és que la droga confiscada es custodiï en les casernes, seguint un protocol establert en aquestes intervencions, però la Guàrdia Civil no disposa d'un centre específic per a emmagatzemar grans quantitats intervingudes, com va ocórrer en aquest cas, per la qual cosa es va demanar una nau al Consistori.Fonts municipals han assenyalat a Efe que l'ajuntament, governat per PP, Ciutadans i Vecinos por Arroyomolinos, col·labora amb la Guàrdia Civil «sempre que ho sol·liciten» i han confirmat que, en aquest cas, se'ls va cedir una instal·lació per al dipòsit de la droga confiscada en l'operació.«La custòdia i la vigilància de la nau competeix a la Guàrdia Civil», insisteixen aquestes fonts, que expliquen que l'espai es va cedir amb la condició que els agents de l'Institut Armat s'encarreguessin de la vigilància i seguretat del recinte, com és habitual en aquests casos.De fet, la Guàrdia Civil va instal·lar diverses càmeres de videovigilància en la nau per a poder controlar la droga, encara que un grup d'encaputxats va aconseguir entrar de matinada en el recinte i apoderar-se de gran quantitat de la marihuana sense que els agents s'adonessin.La Guàrdia Civil manté una recerca oberta per a determinar qui pot estar darrere d'aquests fets, encara que, segons assenyala El Mundo, sospita que «els autors no van entrar a l'atzar a la nau» i que «van forçar la porta del recinte sabent que allí es custodiava el material confiscat».