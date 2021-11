Atropellen tres membres d'un equip de futbol després d'un partit a un poble de Todelo

Un tot terreny amb dos aficionats locals va intentar atropellar la plantilla de l'At. Tomelloso

El delegat de Govern a Castella-la Manxa, Francisco Tierraseca, ha confirmat que tres membres de l'Atlético Tomelloso van ser atropellats el diumenge per un tot terreny, en el qual anaven dos individus, que abans els havien insultat i increpat, a Quintanar de la Orden (Toledo) després de la disputa del partit de futbol entre tots dos clubs.En atenció als mitjans de comunicació, a preguntes d'Efe, Tierraseca ha explicat que fins al moment no hi ha una denúncia formal per part de l'Atlético Tomelloso i que, de moment, només existeixen les diligències de la Policia Local que va intervenir en el succés.«Fins que no s'interposi formalment un denúncia davant la Guàrdia Civil» no se sabran els detalls de l'incident, ha concretat el delegat governatiu.El directiu i cap de premsa del club tomelloser, José Vicente Salinas, ha relatat a Efe que després del partit celebrat aquest diumenge en la localitat toledana, que es va saldar amb la victòria local (1-0), i ja fora de l'Estadi 'Alfonso Viller García', quan els integrants de la plantilla estaven agafant l'entrepà que se'ls dóna després del partit, dos individus que sortien de l'estadi van començar a «insultar i a increpar» als membres de la seva plantilla.«Uns deu minuts més tard aquestes dues persones, que anaven en un vehicle tot terreny (Nissan Patrol blanc) han vingut directes cap a nosaltres, intentat atropellar a la plantilla», ha ampliat.Salinas ha ratificat que, a resultes de l'envestida, el vehicle ha colpejat un carro metàl·lic en el qual s'emporta el material esportiu i ha ferit «a la fisioterapeuta, Marta, a qui l'ha donat una crisi d'ansietat, al nostre encarregat de material, José, i al nostre jugador, el davanter José Luis Gallego, amb el qual estava parlant». Tots ells presenten diversos cops.El directiu tomelloser ha afegit que els dos individus que anaven en el tot terreny van «fugir a gran velocitat» i que s'ha interposat la preceptiva denúncia davant la Guàrdia Civil, en la qual van aportar «una descripció, sobretot del conductor, que anava vestit amb una jaqueta verda o una cosa semblant, com si vingués de caça». «A més de que jo els vaig veure en el partit», va afegir.Salinas ha agregat: «Ara estem pendents d'esclarir els fets, però, segons ens han comentat, algun xaval de la graderia jove ha dit saber qui eren».El cap de premsa tomelloser ha mostrat la repulsa del club «davant d'aquesta acció que, afortunadament, no ha ocasionat majors danys, ja que podria haver succeït una desgràcia irreparable per culpa de dos indesitjables que, amb total premeditació, han atacat a la nostra plantilla».A més, ha agraït al club quintanareny «la seva total col·laboració per esclarir el succeït i la seva disposició a l'hora d'ajudar en la identificació d'aquests dos individus».Finalment, José Vicente Salinas ha confirmat que el club «emprendrà accions legals contra aquestes dues persones perquè el pes de la llei recaigui sobre els autors d'aquest acte violent, premeditat i covard».Per part seva, el CD Quintanar, a través de la seva xarxa social Twitter, s'ha desvinculat de l'incident, «aliè a la seva filosofia», i ha enviat un missatge de suport a l'At. Tomelloso i s'ha alegrat que no hagi passat «res greu».Així mateix, l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), a través del seu secretari general, Diego Rivas; la Federació de Futbol de Castella-la Manxa (FFCM), amb mitjà del seu president, Pablo Burillo, i nombrosos clubs de la regió, a través de les seves xarxes socials, han mostrat la «total repulsa» per l'atropellament sofert per l'expedició de l'At. Tomelloso.De fet, el president de la FFCM, Pablo Burillo, ha confirmat que ha parlat amb el president del club tomelloser a qui li ha mostrat la seva disposició «per a col·laborar i ajudar en el necessari», i ha rebutjat de pla «aquest tipus d'accions» que, ha lamentat, «entelen el nostre futbol modest».