Detenen un home de 27 anys per apunyalar al coll la parella a Pals

Els Mossos d'Esquadra ha detingut un home de 27 anys per apunyalar al coll la parella a casa seva, a Pals (Baix Empordà). Els fets van passar cap a dos quarts de dotze de la nit d'aquest diumenge quan la policia va rebre l'avís que una dona havia patit un tall al coll. Els agents es van desplaçar fins al domicili i van trobar la noia, que tenia una ferida profunda, però no l'agressor, que va fugir. Els agents el van localitzar poc després al teulat d'una casa propera i el van detenir per un delicte de temptativa d'homicid. L'arrestat està pendent de passar a disposició judicial. Segons han informat els Mossos, la víctima va ser traslladada al Trueta en estat greu però no es tem per la seva vida. ​​​​​​​