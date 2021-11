Vuit detinguts per extorquir a persones que buscaven prostitutes a la xarxa

Les víctimes accedien al pagament per evitar que els seus afins s'assabentessin o perquè temien per la seva vida o per la de les seves famílies

Actualitzada 17/11/2021 a les 20:58

La Policia Nacional ha detingut a vuit individus a Madrid i València per extorquir a persones que contactaven amb falses prostitutes a través d'internet i que accedien al pagament per a evitar que els seus afins s'assabentessin o perquè temien per la seva vida o per la de les seves famílies.La recerca ha permès esclarir 15 denúncies en les quals s'havia defraudat més de 5.000 euros, ha informat la Policia en una nota.Després d'interessar-se pels serveis sexuals oferts en anuncis falsos de diverses pàgines web, les víctimes rebien uns dies després missatges amenaçadors des d'un número que no coneixien.Es tractava del suposat cap de les noies, que manifestava ser d'Albània o d'algun altre país d'Europa de l'Est i que els recriminava haver-los fet perdre el temps. Els amenaçava i els exigia una quantitat de diners com a compensació.Les víctimes, bé per evitar que els seus afins sabessin que havien contactat amb prostitutes o bé per temor a un risc real per a la seva vida o per a la de la seva família, accedien al pagament mitjançant transferències bancàries, proveïdors de serveis de pagament o codis de diners, si bé els detinguts no paraven aquí i intentaven esprémer-los tractant d'obtenir el màxim benefici econòmic possible.A pesar que el grup criminal estava enclavat a la ciutat de València i voltants, les persones extorquides residien a tota Espanya.Després de diverses gestions els agents van identificar als presumptes implicats i van procedir al seu arrest a Madrid i València.