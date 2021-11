L'Operació Xacal es salda amb 13 detinguts i la confiscació de més d'11 quilos d'aquesta substància

Una important organització de tràfic de cocaïna a gran escala que operava a Saragossa, Terol i diverses localitats de Catalunya ha estat desarticulada a la capital aragonesa en el marc de la denominada Operació Xacal, que s'ha saldat amb 13 detinguts i la confiscació de més d'11 quilos d'aquesta substància, la qual cosa la converteix en una de les majors confiscacions d'aquesta droga a Aragó en l'última dècada.El cap superior de Policia d'Aragó, Juan Carlos Hernández, i Ángel, cap del grup primer d'Estupefaents de la UDYCO de la brigada provincial de la Policia Judicial de Saragossa, han explicat aquest dimecres en una roda de premsa els detalls d'aquesta operació.Una operació que s'ha prolongat més de 10 mesos i que ha que permès desmantellar una organització que destaca pel seu alt grau d'especialització i la seva «extraordinària» capacitat logística per a ocultar la droga, com ha recalcat el cap del grup policial.En l'operatiu, a més dels 11 quilos de cocaïna, també s'han confiscat 8.000 euros, substàncies adulterants, nou vehicles, armes simulades i altres efectes per a la distribució de la droga.Els responsables policials han explicat que el quilo d'aquesta droga, amb una puresa del 70-80%, aconseguiria un preu en el mercat situat entre els 30.000 i els 35.000 euros.La brigada provincial de la Policia Judicial de Terol va tenir constància al gener d'una possible activitat de tràfic de droga a la ciutat relacionada amb una xarxa de narcotràfic composta en la seva major part per ciutadans originaris de la República Dominicana.Mentrestant, el Grup d'Estupefaents de la Policia Nacional a Saragossa realitzava una altra recerca centrada en una altra organització criminal, que va resultar ser la proveïdora de la branca turolense.De la coordinació entre totes dues instàncies policials va sorgir l'Operació Xacal, que va avançar fins a determinar el modus operandi d'aquesta organització i identificar a una altra part del grup, pertanyent a una branca establerta a Catalunya.Ja a l'octubre, van detectar que el capitost d'aquesta xarxa i dos membres de l'organització a Catalunya van ser a Madrid per a proveir-se d'una «important quantitat» de cocaïna, per la qual cosa efectius del referit grup d'Estupefaents també es van traslladar a fi de vigilar els seus moviments.El passat 28 d'octubre, els sospitosos van tornar a la capital aragonesa, on van ser interceptades les dues furgonetes en les quals viatjaven, una d'elles, amb la funció de llançadora per a evitar controls.L'operació es va saldar amb la detenció d'aquests membres del grup per un presumpte delicte de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.Després d'això es van produir la resta de les detencions, per les quals els detinguts van passar a disposició judicial i i van ingressar a la presó, excepte tres d'ells, per als quals la jutge de guàrdia de Saragossa va decretar la seva llibertat amb càrrecs.També es van dur a terme un total de deu registres domiciliaris a Saragossa, Terol, a les localitats gironines de Blanes i Lloret de Mar i a Tordera (Barcelona).El grup destacava per la seva «extraordinària capacitat logística» per a ocultar la cocaïna, perquè comptaven amb una àmplia xarxa de pisos i garatges, on es movien dels uns als altres, la qual cosa dificultava que fossin detectats en la vigilància a la qual eren sotmesos.També comptava amb una flota de vehicles que presentaven «caletas», és a dir, habitacles practicats ad hoc per a l'ocultació de substàncies estupefaents, armes o diners, fets en llocs com els respatllers dels seients o la guantera.De fet, les «caletas» realitzades en els vehicles suposen «un pas més d'especialització», ja que els habitacles ocults no solen resultar tan sofisticats com els que realitzava aquesta organització.El 3 de novembre es va aconseguir la localització i confiscació dels 11 quilos de cocaïna, ocults en un doble fons d'una de les furgonetes que es va desplaçar a Madrid.La droga es trobava en forma de planxes, segurament, com ha explicat el cap del grup, perquè aquesta va ser la manera d'introduir la substància al país, en maletes i a través de l'aeroport.El titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Terol ha decretat la presó de la totalitat dels detinguts en una operació que continua oberta.