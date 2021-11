Catorze anys de presó per matar la seva parella asfixiant-la amb un coixí

La víctima havia denunciat l'home, un mes abans, per haver tractat d'ofegar-la mentre li feia un massatge

Actualitzada 16/11/2021 a les 17:58

L'Audiència Provincial de Cadis ha condemnat a 14 anys de presó un home que va matar, asfixiant-la amb un coixí, a la seva parella sentimental, un mes després que aquesta el denunciés per haver tractat d'ofegar-la mentre li feia un massatge.En una sentència feta pública avui, després del veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular, l'Audiència Provincial de Cadis condemna l'home per delictes d'homicidi, maltractaments i furt cap a qui era la seva parella sentimental.Els fets van succeir a l'habitatge de la dona, mare de dos fills, a San Fernando (Cadis).L'Audiència relata que l'acusat i la víctima es trobaven junts en l'habitatge d'ella a San Fernando la nit de l'11 d'abril de 2019 quan, en un moment donat, «i amb l'excusa que li anava a fer un massatge a l'esquena», l'investigat la va agafar «molt fort" del coll i, sense que la dona es pogués defensar, «li va estrènyer, tallant-li la respiració fins a gairebé fer-li perdre el coneixement, sent la força emprada i la pressió a la qual la va sotmetre de tal intensitat que, en intentar ella lliurar-se, li va ocasionar un vessament ocular».El dia 20 d'abril de 2019, convençuda per uns coneguts que van observar el vessament en el seu ull, la dona va acudir a Urgències d'un centre hospitalari de San Fernando.Allí el metge, en observar la pacient i escoltar el que aquesta li va explicar, va activar el protocol d'assistència a víctimes de violència de gènere.Agents de la Policia Nacional van acudir a visitar la dona i la van instar a que presentés una denúncia i els comuniqués les dades de l'agressor.La dona els va donar el seu número de telèfon i els va ensenyar la fotografia de perfil que l'home tenia en una xarxa social d'Internet.Els agents van tractar de localitzar-li i fins i tot van arribar a parlar amb el condemnat, però aquest va tallar tot contacte immediatament.Els policies van acompanyar la dona al seu domicili davant la por que aquesta sentia a trobar-se allí l'home, perquè «no descartava que pogués tenir claus per a entrar a la seva casa o estigués en els voltants».Els seus temors es van convertir en realitat entre el 7 i el 8 de maig, quan el condemnat va accedir a l'habitatge de la víctima i va arribar a la seva habitació «determinat a posar fi a la vida de la seva parella», relata la sentència.«Es va col·locar a cavall sobre ella» i la va asfixiar utilitzant per a això un coixí, ocasionant-li la mort.Després va registrar l'habitatge a la recerca d'objectes de valor, es va apoderar de diversos efectes valorats en més de 400 euros, i va marxar de la casa tancant la porta des de l'exterior i emportant-se les claus.Aquest mateix dia l'acusat va acudir a un establiment de Cadis i va vendre diversos efectes que havia sostret de l'habitatge de la seva parella.En la sentència, l'Audiència condemna l'acusat a dotze anys i sis mesos de presó i cinc anys de llibertat vigilada per un delicte d'homicidi amb l'agreujant de parentiu; a nou mesos de presó per un delicte de maltractaments en l'àmbit de la violència de gènere, i a altres nou mesos de presó per un delicte de furt, així com al fet que indemnitzi als dos fills de la víctima amb un total de 62.000 euros pels danys i perjudicis originats i amb 400 euros pels efectes sostrets de l'habitatge de la morta.