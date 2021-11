Roben a unes turistes i atrapen al lladre amb el localitzador d'uns auriculars

Van anar seguint el rastre de l'aparell i el registre de compres d'una targeta robada

Actualitzada 16/11/2021 a les 19:09

Dos turistes d'Oregon (els EUA) van poder recuperar les pertinences que els van robar a l'hotel on s'allotjaven a Miami Beach i fer que detinguessin a la presumpta lladre, gràcies a que es va emportar, entre altres coses, uns auriculars sense fils.El canal 7 de televisió va parlar amb les dues dones víctimes d'aquest robatori, les quals van estar seguint amb ajuda d'una aplicació d'Apple, el rastre dels AirPods que estaven dins d'una bossa que algú s'havia emportat de la seva habitació d'hotel.El robatori va passar a les poques hores d'arribar a Miami Beach. Algú va entrar a l'habitació de l'hotel quan elles no estaven dins i es va emportar bosses i ulleres de sol de marques de luxe, segons van comptar per telèfon.Dins d'una bossa estaven els auriculars i el seu carregador.Quan van saber del robatori van començar «a rastrejar els AirPods amb l'aplicació d'Apple» i al mateix temps una d'elles va començar a rebre missatges de les empreses de les seves targetes de crèdit avisant de compres realitzades en una àrea determinada de Miami Beach pròxima a l'hotel.Les dues dones van estar seguint els auriculars de lloc en lloc en temps real, va explicar la Policia de Miami Beach al canal.Mentre li seguien els talons als AirPods gràcies a l'aplicació d'Apple, també visitaven les botigues on algú efectuava les compres amb targetes d'una d'elles i així anaven obtenint una completa descripció física d'aquesta dona.Finalment les víctimes i la policia van confluir en un punt del carrer turístic Lincoln Road on van trobar a una persona molt similar a la descrita pels dependents de les botigues i que a més portava posades les ulleres i la bossa de la víctima.Jonnique Budhoo, de 24 anys, va ser detinguda per possessió de marihuana i cocaïna i per un altre delicte pendent de recerca, el robatori de les pertinences de la turista d'Oregon.