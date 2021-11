Condemnen a 77 anys de presó a un entrenador de futbol acusat d'abusos a 30 menors

L'acusat, que va patir abusos en la seva infantesa, assumeix que pagarà les indemnitzacions corresponents

Actualitzada 15/11/2021 a les 16:56

L'Audiència Provincial de Màlaga ha condemnat a 77 anys i quatre mesos de presó a l'entrenador de futbol basi acusat de presumptes abusos, pornografia infantil i agressions sexuals a una trentena de menors.Aquesta condemna s'ha produït després que l'acusat hagi reconegut els fets i s'hagi conformat amb la petició del ministeri públic que ha rebaixat la pena de presó després d'aplicar-li diverses circumstàncies que atenuen la pena i retirar les responsabilitats civils a dos clubs i una empresa.El compliment efectiu de presó serà de 18 anys de presó, segons ha explicat el seu advocat, Juan Fernández Ramos, qui ha al·legat penediment; s'ha tingut en compte, ha afegit, que el condemnat també va sofrir episodis d'abusos en la seva edat infantil, un trastorn pel qual s'ha excusat dient que li ha portat a cometre aquests fets.L'acusat ha assumit també el pagament de les indemnitzacions corresponents, en concret 3.000 euros a cada víctima, la qual cosa fa una quantia total de 93.000 euros.A més se li imposa l'obligació de dur a terme un tractament psicològic i un període de llibertat vigilada.Els delictes pels quals ha estat condemnat són dues agressions sexuals amb accés carnal, dotze agressions sense aquest accés a menors de 16 anys, tres delictes d'exhibicionisme i tretze més d'assetjament, que a causa de la seva gravetat, s'han convertit en tretze delictes de producció de pornografia infantil.La Fiscalia malaguenya ja va oferir l'abril passat una conformitat al processament si reconeixia els fets per a evitar que els menors haguessin de passar «per un assumpte tan desagradable», alguna cosa que aquest matí s'ha aconseguit en estar d'acord totes les parts.Segons l'escrit definitiu del fiscal, l'acusat després de buscar als menors en les xarxes socials, es feia passar per una noia i els assetjava perquè li enviessin fotos nus.Tots aquests delictes van ser comesos entre el 2013 i el 2018 amb menors amb edats compreses entre els 9 i 15 anys i encara que hi ha trenta afectats per les accions de l'entrenador, alguns dels seus fets no constitueixen delicte.L'encausat treballava per a diverses entitats esportives: en una com a entrenador de la categoria alevins (les edats de la qual oscil·len de 12 a 16 anys); en una altra com a secretari, amb accés a l'ordinador que conté totes les fitxes dels menors, i a més per a una empresa de roba esportiva.L'acusat ha reconegut que seleccionava a menors que coneixia del futbol, i els buscava posteriorment en les xarxes socials, ocultant la seva identitat sota el nom d'una noia, i contactava amb ells.Després de crear confiança als menors amb els perfils d'una noia, els remetia fotos d'ella nua i els induïa al fet que ells també ho fessin.Posteriorment, els amenaçava amb publicar aquestes fotos si no li enviaven fotos o vídeos amb actes sexuals o amb nus.El fiscal assenyala que als menors més poc inclinats a obeir, una vegada obtenia alguna foto compromesa, el processat els deia que la hi enviaria a terceres persones si no li mostraven les seves parts íntimes o feien vídeos en directe.En altres ocasions, aconseguia la contrasenya del perfil d'un menor per a convèncer a uns altres i fins i tot va arribar a remetre fotos íntimes de menors a uns altres, jugadors de futbol i companys, per no haver complert el que els ordenava.