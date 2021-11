Un local d'oci de Barcelona va impedir l'entrada a un home per dur arracades

Condemnen el fet com una acció homòfoba

Actualitzada 15/11/2021 a les 11:51

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha expressat aquest dilluns la seva «absoluta condemna» contra el que ha considerat una discriminació cap a un home jove al qual no van deixar entrar en un local d'oci de Barcelona per portar arracades.L'home, Aleix Bertomeu, ha denunciat en el seu compte de Twitter que ahir diumenge no li van deixar entrar en un local d'oci del carrer Tuset de Barcelona, que té per lema 'solo los traviesos van al cielo', per ser home i portar arracades.L'Observatori ha considerat que «no deixar entrar a un noi per portar arracades vulnera la Llei 11/2014 i que el dret d'admissió no pot atemptar contra la lliure expressió de gènere».A més, s'han posat a la disposició del jove per a oferir-li suport jurídic i psicosocial i l'OCH ha activat el protocol que contempla aquests casos i ha comunicat els fets a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat.L'home va acudir al citat establiment del carrer Tuset amb diverses amigues que també portaven pendents, però a les quals no es va impedir l'entrada per portar-los.Després de preguntar per què havia de llevar-se ell les arracades si volia entrar, el porter va respondre que «la norma només s'aplica als homes», segons ha assegurat el denunciant.