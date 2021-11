L'acusat va provocar lesions a nou clients i va continuar cobrant serveis tot i saber que tancaria el negoci

Actualitzada 15/11/2021 a les 12:02

L'Audiència ha condemnat el propietari d'una clínica dental de Girona i una auxiliar per haver fet tractaments odontològics sense titulació entre els anys 2008 i 2014. A més, el titular del negoci ha reconegut que va causar lesions a nou pacients i que va estafar 64 clients a qui va deixar penjats quan, sense avís, va traspassar el negoci el desembre del 2014 «sense haver completat gran part dels treballs contractats», tot i haver-los cobrat per avançat a través de finançament bancari. Fiscalia, acusació i defenses han arribat a un acord en la part penal. A l'acusat li imposen 1 any i 11 mesos de presó i 12.960 euros en multes per estafa, intrusisme professional i lesions. L'auxiliar haurà d'abonar una multa de 3.240 euros per intrusisme.