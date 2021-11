Abidal compareixerà com a possible implicat en l'agressió a la jugadora del PSG

Una venjança per un possible assumpte extramatrimonial cobra ara força com a principal hipòtesi de l'agressió

Actualitzada 15/11/2021 a les 18:39

Éric Abidal, exjugador del Barcelona i antic internacional francès, compareixerà pròximament per la seva eventual implicació en la misteriosa agressió a la jugadora del PSG Kheira Hamrahoui i per la qual s'havia arribat a vincular al seu col·lega Aminata Diallo.Segons va informar aquest dilluns el diari «Le Monde», la fiscal de Versalles, Maryvonne Caillibotte, va confirmar que Abidal -també antic director esportiu del Futbol Club Barcelona- serà «pròximament» interrogat i no descarta que l'actual dona de l'exfutbolista de 42 anys també sigui convocada.Una venjança per un possible assumpte extramatrimonial cobra ara força com a principal hipòtesi de l'agressió. La targeta del mòbil de Hamrahoui estava al nom d'Abidal, confirmant, als ulls dels investigadors, una relació pròxima entre els dos.Així mateix, la jugadora agredida el passat 4 de novembre i Diallo, qui va presenciar els cops, van sentir dir a un dels assaltants: «Llavors què passa? Ens fiquem al llit amb homes casats?».Hamrahoui, de 31 anys, va ser colpejada a les cames amb una barra de ferro per dos homes encaputxats en la nit del 4 de novembre mentre anava amb cotxe amb el seu col·lega del PSG Diallo, qui va arribar a estar detinguda durant 36 hores, però va ser posteriorment posada en llibertat sense càrrecs per falta de proves.Els investigadors van sospitar en un primer moment que Diallo havia orquestrat l'atac a Hamrahoui, amb la intenció de lesionar-la i poder tenir més minuts de joc.Ambdues s'exerceixen en la mateixa posició de mig ofensiu. No obstant això, el revelat avui per «Le Monde» podria fer un tomb definitiu a la recerca.«Le Monde» va contactar també amb el lletrat d'Abidal, qui va dir que «no diria absolutament res» sobre aquest assumpte.L'antic jugador del Barcelona i Mònaco, qui va superar un greu càncer al fetge el 2011, va ser contractat per Canal+ per a comentar els partits de la Lliga de Campions aquesta temporada.Segons recorda «Le Monde», Hamrahoui i Abidal van coincidir a Barcelona recentment. La jugadora va estar cedida pel PSG de 2018 a juny de 2021 i l'exfutbolista es va exercir com a director esportiu blaugrana entre 2018 i 2020.