Mor atropellat un home que havia sortit del seu vehicle a la C-32 a Sant Pere de Ribes

S'ha obert una investigació per saber perquè el conductor havia sortit del seu cotxe

Actualitzada 14/11/2021 a les 20:15

Un home ha mort atropellat aquest diumenge a la tarda a l'autopista C-32 al seu pas per Sant Pere de Ribes (Garraf). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la víctima es trobava, per causes que s'estan investigant, fora del seu vehicle i un turisme l'ha envestit. Els serveis d'emergència han estat alertats a les 18.06 hores i han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'han traslladat fins al punt de l'accident, al quilòmetre 27.Arran de l'accident s'ha tallat la circulació en sentit nord, la qual cosa provoca quatre quilòmetres d'aturades, i la resta del trànsit s'ha desviat.