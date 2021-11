Detenen un home per atropellar intencionadament un vianant amb una furgoneta a Sant Andreu de la Barca

Actualitzada 14/11/2021 a les 11:04

Els Mossos van detenir el 10 de novembre passat un home de 33 anys i veí de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a finals de maig, quan l'home va atropellar amb una furgoneta una altra persona i la víctima va ser traslladada a l'hospital en estat greu. Els investigadors van determinar que no era un atropellament fortuït donada la gravetat dels fets i van obrir diligències penals. Quan els investigadors van poder parlar amb la víctima van esbrinar que l'home havia tingut diversos enfrontaments amb una família de la mateixa població i que tenien una furgoneta amb les mateixes característiques que la que es va fer servir per l'atropellament.