Un tren atropella un vehicle a Cuenca i acaba amb dues persones en estat greu

El succés va tenir lloc durant la tarda d'aquest divendres

Actualitzada 13/11/2021 a les 18:34

Els dos ocupants del turisme atropellat aquest divendres per un tren de passatgers en un pas a nivell a Tarancón (Cuenca) es troben en estat «greu» i romanen ingressats en l'UCI de l'hospital Virgen de la Luz de la ciutat de Cuenca.Fonts del Servei de Salut de Castella-la Manxa (Sescam) han indicat a Efe que, després de l'accident, els ferits van ser evacuats fins a l'Hospital de Cuenca, on segueixen ingressats en l'UCI per la seva gravetat.Inicialment, després del succés, els ocupants del turisme, dos homes de 45 i 49 anys, van ser traslladats al centre d'especialitats de Tarancón en una UVI, segons van informar fonts del servei d'urgències i emergències 112 de Castella-la Manxa.L'accident va tenir lloc 18.23 del divendres en el quilòmetre 54,8 de la via fèrria i va obligar a tallar el traçat ferroviari diverses hores fins que va ser retirat el tren.Els passatgers del ferrocarril han estat traslladats a la seva destinació amb autobús.