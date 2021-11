Un policia en estat greu després de rebre una pallissa per part d'un grup de joves a Ceuta

L'agent va rebre cops fins a quedar-se gairebé inconscient a terra, moment en el qual els seus agressors van fugir

Actualitzada 13/11/2021 a les 17:36

Un agent de la Policia Local de Ceuta ha resultat ferit de gravetat a Ceuta després d'haver estat agredit per un grup de joves que es van donar a la fugida per a evitar la seva detenció.Segons han informat fonts policials, l'agressió es va produir sobre les 23.00 hores de la nit d'aquest divendres en ple centre de la ciutat quan l'agent, que estava de paisà i en companyia de diversos familiars, havia cridat l'atenció a uns joves que estaven mantenint un comportament inadequat en la via pública.En aquests moments els joves es van dirigir cap a l'agent i van començar a colpejar-lo fins al punt de deixar-lo semiinconscient a terra, moment en el qual van fugir del lloc.L'agent va ser traslladat fins a l'Hospital Universitari de la ciutat a causa de la gravetat dels cops que presentava, sobretot al cap i en el rostre, amb possible fractura del septe nasal.La Policia Nacional ha obert una recerca per a detenir als agressors, per a això compta amb el testimoniatge de diversos testimonis.El Govern de la Ciutat ha «condemnat i lamentat» el succés en un comunicat, on ha deixat constància de la «greu agressió» soferta en les últimes hores per un funcionari de la Policia Local, al qual li ha expressat «tot el seu suport i solidaritat».El Govern de Ceuta ha indicat que «confia i desitja que aviat donin fruits les labors d'identificació i localització dels autors del violent atac empreses pels Cossos de Seguretat, a fi que puguin estar a la disposició de l'autoritat judicial en el termini més breu possible».