Un home mor a la zona d'exclusió per l'erupció del volcà de La Palma

Actualitzada 13/11/2021 a les 17:45

El cos d'un home sense vida s'ha trobat aquest dissabte a la zona d'exclusió per l'erupció del volcà Cumbre Vieja, a l'illa canària de La Palma, segons informen mitjans locals. La policia investiga si la mort al barri del Corazoncillo, situat entre Los Llanos de Aridane i El Paso, es deu a una caiguda mentre netejava cendra volcànica de la teulada de casa o a altres circumstàncies. Si es confirma, aquesta seria la primera mort causada per l'erupció, que fa gairebé dos mesos que està causant destrosses a l'illa.Els serveis d'emergències de la zona han constatat que hi ha hagut diversos accidents de persones després de caure de terrats mentre netejaven cendres.