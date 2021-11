S'accidenta en moto anant sense casc, sense assegurança i amb el carnet retirat des del 2012

Per aquests fets, els mossos el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària. També el van denunciar administrativament per no portar cas, no fer el canvi de nom de la moto en el moment de la compra i no tenir assegurança.El denunciat, amb més de deu denúncies per delictes relacionats amb el trànsit, ha quedat citat per comparèixer al jutjat d'instrucció de Figueres.