Desmantellen una plantació de marihuana en una casa modernista d'Argentona i detenen vuit persones

El 10 de novembre es va iniciar un dispositiu on van intervenir 85 efectius, entre agents de la comissaria de Mataró, l'Àrea de la Brigada Mòbil, la Unitat de Mitjans Aeris i el Grup especial d'intervenció. Durant l'escorcoll es va detenir vuit persones que es trobaven a l'interior de la casa i es van localitzar 1.000 plantes de marihuana en avançat estat de creixement i 67 quilos de cabdells de marihuana.Els tècnics de la companyia subministradora d'electricitat van desconnectar els comptadors i van restablir la normalitat en el subministrament elèctric.Els vuit detinguts van passar aquest divendres a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Mataró. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs i mesures cautelars per a dos d'ells. La investigació segueix oberta i no es descarten més detencions.