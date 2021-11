Sorpresos quan els ajudaven des del Marroc en l'examen teòric de conduir

La comunicació es feia mitjançant sofisticats equips tècnics audiovisuals

Actualitzada 11/11/2021 a les 17:56

La Guàrdia Civil de Guadalajara ha sorprès dos homes que estaven rebent ajuda exterior mentre feien l'examen teòric del permís de conduir, per part de dues persones que es comunicaven amb ells mitjançant sofisticats equips tècnics audiovisuals, una d'elles des del Marroc.L'institut armat ha informat aquest dijous en una nota de premsa que el comportament d'aquests dos individus, de 46 i 29 anys i nacionalitat marroquina, va aixecar les sospites dels agents que estaven inspeccionant els exàmens teòrics per a obtenir el permís de conduir de classe B que s'estaven fent en la Prefectura provincial de trànsit.Els agents van esperar que finalitzés la prova amb la finalitat de no interferir ni alterar el procés d'exàmens de la resta d'opositors.En identificar-los, van detectar que havien utilitzat mitjans tècnics per a enviament d'imatges i recepció d'àudio, i també van comprovar que no tenien relació entre ells i que tots dos presentaven grans dificultats per a entendre i parlar el castellà.L'home de 29 anys portava una mini-càmera amb un petit forat en el jersei, per a prendre i enviar imatges de les preguntes a través d'un mòdem a una persona que estava al Marroc, segons va dir ell mateix als agents, així com un pinganillo.L'altre home utilitzava un telèfon mòbil que portava subjecte en el pit per a obtenir les imatges a través d'un petit forat que tenia en el jersei, així com un pinganillo per a rebre les respostes correctes que li enviava una persona que es trobava a Madrid, a la qual havia pagat 2.000 euros.