La planta de Damm al Prat, aturada a causa d'un atac informàtic

La companyia parla d'una «incidència complexa», però un correu intern confima el ciberatac

Actualitzada 11/11/2021 a les 18:20

Una incidència informàtica soferta entre la nit del dimarts i el matí del dimecres ha provocat la pràctica paralització de la planta que té la cervesera Damm al Prat de Llobregat (Barcelona) des de llavors.Fonts de la companyia han assegurat a Efe que es tracta d'una incidència «complexa» i que, a conseqüència d'això, la planta pràcticament ha hagut de parar, encara que no han confirmat si aquesta incidència té el seu origen en un virus de tipus ransomware.Amb tot, aquestes fonts han assegurat a Efe que no ha quedat en cap moment afectat el servei a clients (ni el d'alimentació ni el d'hostaleria), i han subratllat que l'equip informàtic de l'empresa està treballant «intensament» per a «intentar tornar a la normalitat al més aviat possible».En una comunicació interna a la qual ha tingut accés Efe, la companyia va informar ahir els empleats que s'havia sofert un «ciberatac que restringeix l'accés al sistema operatiu de la companyia, amb afectació a totes la societats i centres de treball del grup».Avui la companyia ha comunicat als seus empleats que continuava treballant per a solucionar «aquesta incidència en els sistemes informàtics».