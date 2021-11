Agredeix la seva dona i dos familiars d'ella l'apunyalen

Els fets es van produir a Oriola, a Alacant

Dos homes han estat detinguts per l'apunyalament d'un altre a Oriola (Alacant) en represàlia per haver agredit presumptament a la seva dona, familiar de tots dos arrestats, al mateix temps que segueix oberta la investigació sobre el suposat episodi de maltractaments, origen, pel que sembla, dels fets.El succés va passar durant la matinada del passat dissabte i la víctima de la temptativa d'homicidi va ser apunyalada al coll per l'esquena suposadament per un familiar de la dona, ajudat, pel que sembla, per un altre membre pròxim, ha informat aquest dijous la Policia Nacional en un comunicat.Segons la mateixa font, el ferit, després de ser operat d'urgència, roman sota investigació policial mentre continua actualment ingressat en evolució favorable, a l'espera de ser donat d'alta.Pel que fa al presumpte episodi de maltractaments, suposadament detonant dels fets, agents de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional segueixen amb les recerques i recaptant proves. Una vegada que concloguin aquestes diligències, s'informarà l'autoritat judicial.Mentrestant, el presumpte autor de l'apunyalament ha estat posat a la disposició del Jutjat de guàrdia d'Oriola, que ha decretat el seu ingrés a la presó. L'altre arrestat, sense antecedents delictius igual que el primer, es troba en llibertat després de prestar declaració en dependències policials.Sobre la base de les declaracions dels testimonis, la recerca policial apunta al fet que, pel que sembla, la víctima de la temptativa d'homicidi hauria mantingut una discussió amb la seva dona en el domicili i presumptament la va agredir físicament, marxant-se posteriorment del lloc.La dona va cridar als seus familiars perquè la portessin a l'hospital per a ser atesa per les lesions si bé, una vegada allí, va manifestar als sanitaris que la ferida que presentava a la seva mà va ser fruit d'una caiguda que va tenir en el domicili. Aquesta versió la va sostenir fermament davant els policies quan van iniciar les perquisicions en relació amb l'intent d'homicidi de la seva parella.Al mateix temps, les declaracions dels testimonis coincideixen que tres familiars de la dona, després de saber l'ocorregut, van anar a buscar al presumpte agressor, al qual van trobar en els voltants del domicili conjugal.En aquest lloc es va originar una agressió mútua en la mateixa via pública entre els familiars de la dona i el finalment apunyalat.