La policia deté la directora d'una guarderia que obligava els nens a menjar-se els vòmits

El centre, ubicat a la població de Fuenlabrada, va ser investigat per una denuncia anònima

Actualitzada 10/11/2021 a les 17:13

La Policia Nacional ha detingut a la directora d'una guarderia de Fuenlabrada (Madrid) a la qual s'acusa de vexar als nens, proferint insults o obligant a menjar els aliments si els escopien o els vomitaven.La recerca va començar arran d'una denúncia anònima que va rebre la Fundació Anar els responsables de la qual van posar el cas en mans de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona (UFAM) de la Policia Nacional.Des d'aquest moment els agents es van centrar en la guarderia, que es diu Genios en pañales, situada al carrer dels Claveles de Fuenlabrada, segons ha avançat Telemadrid i han confirmat fonts policials a Efe.En la denúncia s'afirmava que la directora, a l'hora del menjador, obligava els nens a ingerir els aliments, proferint insults, alguns d'ells racistes.També que els tapava el nas i la boca per a empassar, ficant-los aigua en la boca i si escopien o vomitaven els aliments havien de tornar-los-hi a empassar.Amb l'avanç de les perquisicions, aquesta dona, espanyola de 51 anys, va ser detinguda el 29 d'octubre per un presumpte delicte contra la integritat moral.Els investigadors estan analitzant enregistraments d'àudio on s'escoltarien aquestes males pràctiques i s'investiga si es va produir algun altre tipus de maltractament.La detinguda, que va quedar en llibertat en condició d'investigada després de passar a disposició judicial, ha defensat en declaracions a Efe la seva innocència, però no ha volgut afegir més manifestacions ja que l'assumpte està judicialitzat.