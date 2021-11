Imposen una multa de 720 euros a un camioner per un accident en què van morir 2 persones

L'home va xocar l'any 2018 de matinada contra un camió avariat que ocupava part del carril dret a l'A-2, a Ribera d'Ondara, i que no va veure

Actualitzada 10/11/2021 a les 19:05

Un camioner ha acceptat pagar una multa de 720 euros i la retirada del carnet durant sis mesos per haver causat un accident l'any 2018 a l'A-2, a Ribera d'Ondara (Segarra), en què van morir dues persones. Segons ha quedat provat, l'acusat circulava en direcció Barcelona quan «a causa del seu estat de somnolència» no es va adonar que un altre camió estava avariat al quilòmetre 530. L'acord entre les parts té en compte, tal com defensava l'advocat de l'acusat, Xavier Prats, que els fets van passar de matinada, que el camió avariat ocupava part del carril dret i que la furgoneta d'assistència tenia enceses les llums especials de senyalització però estava davant del camió i no era visible per als vehicles que circulaven en el mateix sentit.