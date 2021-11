Detinguda una futbolista del PSG per ordenar l'agressió a una companya d'equip per prendre-li la titularitat

Aminata Diallo està sent investigada per la seva connexió amb el violent atac que va patir l'exblaugrana Kheira Hamraui

Actualitzada 10/11/2021 a les 18:09

La futbolista del París Saint-Germain (PSG) Aminata Diallo va ser detinguda aquest dimecres per agents de la Policia Judicial per la seva presumpta connexió amb una violenta agressió contra la seva companya Kheira Hamraui.Hamraui va ser agredida en la nit del passat dijous per dos homes emmascarats que li van colpejar les cames amb una barra de ferro, motiu pel qual no va poder disputar la passada nit la trobada de Champions del seu equip contra el Real Madrid a París.La nit de l'agressió, després d'un sopar organitzat pel PSG, Hamraui tornava a casa en un automòbil conduït per Diallo i en el qual també estava una altra jugadora. Els emmascarats van obrir una porta, van treure a Hamraui per la força i la van colpejar abans de fugir.L'agredida va sofrir diversos punts de sutura en cames i mans, segons indica L'Equipe.El diari esportiu avança que els investigadors interroguen a Diallo sobre la possibilitat que contractés els dos sicaris per a lesionar a Hamraui i així fer-se amb el seu lloc titular al PSG i consolidar-se en la selecció francesa, ja que ambdues ocupen posicions similars com a migcampistes defensives.De fet, Diallo va ser convocada per a substituir a Hamraui (víctima d'una lesió lleu) en dues trobades de classificació per al Mundial 2023 disputats per França a la fi d'octubre.Aquesta hipòtesi cobra força pel fet que els dos atacants no van intentar robar a Hamraui ni a les altres dues jugadores i només la van atacar a ella a l'altura de les cames.L'Equipi afegeix que després d'aquesta agressió el PSG ha contractat els serveis d'una empresa de seguretat privada per a protegir les seves jugadores.El PSG va emetre un comunicat en el qual va condemnar l'agressió i va assenyalar que col·labora amb la Policia Judicial de la Fiscalia de Versalles, que s'ocupa del cas, i va afirmar que ha pres «totes les disposicions necessàries» per a garantir la seguretat de les seves jugadores.Hamraui, de 31 anys i internacional francesa en 36 ocasions, va tornar al PSG aquesta temporada després de passar pel Lió i jugar tres temporades al FC Barcelona que la passada temporada va aconseguir la Champions femenina.Per part seva, Diallo, de 26 anys i internacional francesa en set ocasions, va estar cedida la passada temporada a l'Atlètic de Madrid.