Un jove italià guanya milers d'euros i roba de luxe amb certificats covid falsos

Les autoritats italianes han denunciat a un jove que s'enriquia oferint certificats sanitaris falsos, un negoci que vinculava a pirates informàtics russos i amb el qual va guanyar en poc temps milers d'euros i tot tipus de productes de luxe.L'adolescent, de 17 anys i que vivia amb els seus pares, era el referent italià d'un grup de «perillosos» pirates informàtics russos especialitzats en la falsificació de certificats del coronavirus, va explicar la Policia italiana.Gràcies a aquesta xarxa, que li va garantir més de 20.000 euros en pocs mesos, s'havia procurat un elevat ritme de vida, comprant cars productes de bellesa, criptomonedes, roba de marca i aparells d'alta tecnologia, i tot això va ser requisat per les autoritats.Els pares del detingut van assegurar que desconeixien l'activitat del seu fill i que creien que les seves riqueses provenien dels seus serveis com a informàtic per a les empreses de joc en línia, va dir la policia en un comunicat.La seva detenció i el coneixement del seu «modus operandi» va ser possible gràcies a la denúncia d'una jove de Gènova (nord d'Itàlia) que va acudir a ell per a fer-se amb un certificat sanitari del coronavirus, indispensable en aquest país per a la vida social.La dona, model de professió, volia un certificat fals per a poder anar al gimnàs i perquè tenia «una certa aversió» a la vacuna.D'aquesta manera va enviar al jove romà els seus documents i 150 euros fins que es va adonar que tot era un parany, perquè el «falsificador» va començar a extorquir-la i a demanar-li més diners sota l'amenaça de denunciar-la a les autoritats.Finalment la noia va decidir denunciar, revelant una xarxa de pirates russos que acumulen dades privades d'usuaris que usaven per a obrir comptes bancaris, targetes de crèdit i perfils en les principals plataformes de comerç electrònic, entre altres delictes.